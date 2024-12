LPI-EF: Betrunkene Verkehrsteilnehmer erwischt

Erfurt (ots) - Unbekannte versuchten vermutlich in der Nacht zu Freitag in ein Juweliergeschäft in der Erfurter Innenstadt einzubrechen. Dazu beschädigten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand das Sicherheitsglas. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört, da sie nicht weiter versuchten, in das Geschäft zu gelangen. An der Scheibe hinterließen die Einbrecher jedoch einen Sachschaden in bisher ...

mehr