Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch übers Dach

Landkreis Sömmerda (ots)

In den vergangenen Tagen hatten Einbrecher einen großen Schaden in einer Firma in Rastenberg im Landkreis Sömmerda hinterlassen. Die Unbekannten stiegen über das Dach ein, indem sie eine Dachluke aufbrachen. Anschließend durchbrachen sie die Zwischendecke und gelangten schließlich in die Büroräume. In diesen machten sie sich auf Beutezug und fanden einen Laptop sowie ein Handy im Gesamtwert von etwa 300 Euro. Anschließend flüchteten sie und hinterließen einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

