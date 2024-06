Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hungriger Dieb

Erfurt (ots)

Am Freitagvormittag kamen Polizeibeamte in der Erfurter Innenstadt in einem Drogeriemarkt zum Einsatz. Ein amtsbekannter 22-jähriger verwechselte hierbei Drogerie und Restaurant und verzehrte noch im Laden einen Schokoriegel. Nach Abschluss seiner Mahlzeit wollte die Person den Markt verlassen, wurde vorher jedoch bei seinem Fehlverhalten ertappt. Den Gesättigten erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (TH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell