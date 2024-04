LPI-EF: Vermisste Minderjährige

Landkreis Sömmerda (ots) - Erneut haben es Diebe in Haßleben auf Werkzeug aus einem Transporter abgesehen. Über das Wochenende hatten sich Unbekannte an dem geparkten Fiat zu schaffen gemacht. Dazu entfernten sie die Kennzeichenbeleuchtung der Hecktüren und verschafften sich so Zutritt ins Fahrzeuginnere. Anschließend stahlen sie Elektro- und Klempnerwerkzeuge sowie Messgeräte im Wert von über 7.500 Euro. Bereits ...

mehr