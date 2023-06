LPI-EF: Einbrecher festgenommen

Erfurt (ots) - Gleich dreimal mussten Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt zu Bränden ausrücken. In der Iderhoffstraße entzündete sich in den Abendstunden eine Hecke neben einem Garagenkomplex. Durch die anhaltende Trockenheit griff das Feuer rasch auf ein angrenzendes, bewachsenes Grundstück über und setzte dort eine Fläche von etwa 50 Quadratmeter in Brand. Durch das ...

mehr