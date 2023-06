Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ortseingangsschild gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte erlaubten sich am vergangenen Wochenende einen schlechten Scherz. Die Täter stahlen ein Ortseingangsschild von Eckstedt im Landkreis Sömmerda. Während einer Streifenfahrt bemerkten Beamte am Montag das Fehlen des Schildes, als sie aus Richtung Schloßvippach in die Ortschaft gefahren waren. Die Polizisten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Ortseingangsschildes geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0150339 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

