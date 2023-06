LPI-EF: Polizisten bestohlen

Erfurt (ots) - In Erfurt stellte die Polizei einen Einbrecher auf frischer Tat. Der 39-jährige Mann war am Sonntagmorgen in der Altstadt in ein Ingenieurbüro eingebrochen. Ein Anwohner hatte das Treiben des Mannes allerdings beobachtet. Kurz darauf umstellte die Polizei das betroffene Gebäude. Der Täter versteckte sich auf einer Toilette. Dies nützte ihm allerdings nichts. Polizeibeamte entdeckten ihn trotzdem und ...

