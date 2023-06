Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Kellereinbrüche

Erfurt (ots)

Am Donnerstag wurden gleich mehrere Kellereinbrüche bei der Erfurter Polizei zur Anzeige gebracht. In der Warschauer Straße hatten Diebe drei Kellerabteile aufgebrochen. Aus einem stahlen sie Küchenutensilien, Kleidung und Elektronikgeräte im Wert von mehr als 200 Euro. Am Juri-Gagarin-Ring hatten es Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus auf zwei Kellerboxen abgesehen. Hierbei ließen sie ein Mountainbike der Marke Axess im Wert von mehr als 700 Euro verschwinden. Im Lohweg hebelten Diebe ebenfalls eine Kellertür auf und stahlen eine Münzsammlung sowie eine Taschenuhr im Gesamtwert von über 100 Euro. In der Böcklinstraße betraten Unbekannte zudem am Nachmittag den Keller eines Mehrfamilienhauses. Hier hatten sie es auf ein unverschlossenes E-Bike abgesehen, welches der Eigentümer dort in einen Gemeinschaftsraum abgestellt hatte. Das schwarze E-Bike der Marke Stevens hat einen Wert von etwa 4.000 Euro. (JN)

