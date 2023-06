Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheune beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Mittwochnachmittag trieben Unbekannte ihr Unwesen in Kölleda. Zwischen 16:00 und 17:00 Uhr hatten sie unbefugt eine unverschlossene Scheune in der Brückenstraße betreten. Anschließend zerstörten sie mehrere Fensterscheiben des Gebäudes. Dabei verursachten sie Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0139359 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) zu melden. (JN)

