LPI-EF: Strohschober in Brand gesetzt

Erfurt (ots) - Gestern stellte ein 40-jähriger Erfurter fest, dass in seine Garage in der Blankenhainer Straße eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten das Tor der Garage mit Gewalt geöffnet und Baumaschinen im Wert von über 2.000 Euro gestohlen. Der Schaden am Garagentor wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ...

