LPI-EF: Raub am Morgen

Sömmerda (ots) - Heute Morgen brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt in Sömmerda ein. Die Täter zerschlugen die Scheibe eines Fensters. Durch dieses gelangten sie in den Markt. Sie durchwühlten die Räume, stahlen aber nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch ein. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

