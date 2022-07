LPI-SHL: Wiesenbrand

Breitungen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen stoppten Mittwochnachmittag einen 19-jährigen Simson-Fahrer in Breitungen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass leistungssteigernde Veränderungen am Zweirad vorgenommen wurden. Der vorgezeigte Führerschein des jungen Fahrers reichte hierfür allerdings nicht mehr aus, was eine Anzeige zur Folge hatte. Rückfragen bitte an: ...

mehr