LPI-EF: Verfassungsfeindliche Musik und Parolen

Erfurt/ Sömmerda (ots) - In Erfurt und Sömmerda wurde der Diebstahl von zwei Katalysatoren zur Anzeige gebracht. Gestern stellte ein 80-jähriger Erfurter beim Start seines VW fest, dass Diebe den Katalysator entfernt hatten. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Johannes-Kepler-Straße. Eine ähnliche Entdeckung musste gestern ein 50-jähriger Sömmerdaer in der Frohndorfer Straße machen. Auch ihm wurde der Katalysator vom Auto gestohlen. Der entstandene Schaden wurde auf ...

mehr