Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Knall gehört und Diebe gefasst.

Erfurt (ots)

Am 18.02.23 gegen 00:35 Uhr war es der Schlaflosigkeit einer aufmerksamen Bürgerin zu verdanken, dass drei "Autoknacker" durch die Polizei geschnappt werden konnten. Zur genannten Uhrzeit hörte sie einen Knall in der Rathenaustraße und schaute aus dem Fenster ihrer Wohnung. Hier sah sie eine Person, welche zuvor die Scheibe eines Pkw zerstört hatte und sich nun in das Fahrzeug beugte, um die darin befindlichen Sachen zu entwenden, was auch gelang. Zwei weitere Täter waren schon am Wegrennen. Die durch den Notruf informierte Polizei konnte auf Grund ihres schnellen Handelns die drei männlichen Täter (20,25 und 37 Jahre alt) im Rahmen der Fahndung aufgreifen. Einer der Täter hatte eine zuvor entwendete Jacke übergezogen, ein anderer hatte nur einen Handschuh an, da er den anderen am Fahrzeug verloren hatte. So fügte sich ein Puzzleteil ins andere und die Täterschaft konnte geklärt werden. Zu allem Überfluss konnten bei der Durchsuchung der Täter noch Kleinstmengen an Betäubungsmittel und weiteres Beutegut aufgefunden werden. Entsprechende Anzeigen wurden durch die Polizei gefertigt.(R.L.)

