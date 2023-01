Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto zerkratzt

Erfurt (ots)

Hohen Sachschaden verursachte ein Unbekannter in Erfurt. Am Montagmorgen stellte ein Mann in der Clausewitzstraße fest, dass die komplette Fahrerseite seines Daimlers zerkratzt war. Ein unbekannter Täter hatte sich zudem an einem weiteren Daimler in der Straße ausgetobt und diesen ebenfalls zerkratzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Autos auf etwa 6.000 Euro. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand schlug der Täter in der Nacht zu Sonntag zu. (JN)

