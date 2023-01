LPI-EF: Einbruch in Firmenkomplex

Erfurt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer kam es Montagvormittag in Erfurt. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf der Dieselstraße. In einem Einmündungsbereich wartete dieser auf einen von rechts kommenden 49-jährigen Hyundai-Fahrer, welcher in die Dieselstraße abbiegen wollte. Der Autofahrer schnitt allerdings die Kurve und kollidierte dabei mit dem wartenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde dieser leicht verletzt und ...

