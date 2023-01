Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer verletzt

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer kam es Montagvormittag in Erfurt. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf der Dieselstraße. In einem Einmündungsbereich wartete dieser auf einen von rechts kommenden 49-jährigen Hyundai-Fahrer, welcher in die Dieselstraße abbiegen wollte. Der Autofahrer schnitt allerdings die Kurve und kollidierte dabei mit dem wartenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde dieser leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad und an dem Auto entstand Sachschaden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell