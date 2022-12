LPI-EF: Einbruch in Rohbau

Landkreis Sömmerda (ots) - In Buttstädt stellte die Polizei einen Tatverdächtigen nach einer Zigarettenautomatensprengung. Die Tat ereignete sich Dienstagabend kurz vor 22:00 Uhr in der Straße Ratswaage. Dank eines Zeugenhinweises konnten sofort alarmierte Polizeibeamte einen 20-Jährigen in der Tatortnähe stellen. Der Mann wurde durchsucht und anschließend ...

