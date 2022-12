LPI-EF: Tatverdächtiger nach Zigarettenautomatensprengung gestellt

Sömmerda (ots) - Dienstagabend kam es zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Sömmerda. Aus bislang ungeklärter Ursache brach der Brand gegen 21:30 Uhr im Keller des Hauses in der Salzmannstraße aus. In der weiteren Folge wurden verschiedene Elektroleitungen und ein Sicherungskasten beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 5.000 Euro geschätzt. Die ...

