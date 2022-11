LPI-EF: Kellereinbrüche

Landkreis Sömmerda (ots) - Unbekannte beschädigten in Walschleben einen geparkten Audi und verursachten dabei hohen Sachschaden. Wie der Geschädigte der Polizei am Dienstag berichtete, ereignete sich die Tat vermutlich am Wochenende. Das Auto war in der Krummen Gasse geparkt. Der oder die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand die komplette linke Fahrzeugseite und verursachten einen Schaden von ungefähr ...

