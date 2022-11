Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Audi

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte beschädigten in Walschleben einen geparkten Audi und verursachten dabei hohen Sachschaden. Wie der Geschädigte der Polizei am Dienstag berichtete, ereignete sich die Tat vermutlich am Wochenende. Das Auto war in der Krummen Gasse geparkt. Der oder die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand die komplette linke Fahrzeugseite und verursachten einen Schaden von ungefähr 4.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0282754 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell