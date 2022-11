Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Schaden bei Einbruch in Gartenlaube

Sömmerda (ots)

Bei einem Gartenlaubeneinbruch in Wenigensömmern verursachten Einbrecher am Wochenende hohen Schaden. Wie der Geschädigte der Polizei am Dienstag mitteilte, hebelten die Täter seine beiden Schuppentüren auf. Anschließend entwendeten sie u. a. einen Mähroboter, diverse elektrische Werkzeuge und einen Gasbrenner im Wert von über 1.700 Euro. Der entstandene Schaden an den Türen wurde auf 350 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. (DS)

