LPI-EF: Betrug per WhatsApp

Erfurt (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus erbeuteten Unbekannte in Erfurt Schmuck und Fotozubehör im Wert von etwa 2.000 Euro. Die Täter drangen von Dienstag auf Mittwoch in das Haus in der Krämpfervorstadt ein. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und verschwanden mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren und nahm eine Anzeige wegen besonders schweren ...

