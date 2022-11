Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher von Anwohner gestellt

Erfurt (ots)

Ein Einbrecher hatte am Freitag in der Erfurter Krämpfervorstadt nicht mit einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses gerechnet. Der 40-jährige polizeibekannte Mann drang kurz vor 22:00 Uhr in den Kellerbereich des Wohnhauses ein. Dort wurde er von einem Anwohner entdeckt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten diverses Einbruchswerkzeug. Der 40-Jährige wurde anschließend auf einer Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt und mit einer Anzeige im Gepäck wieder auf freien Fuß gesetzt. (DS)

