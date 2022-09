LPI-G: Betrunkenem Rentner stürzt mit E-Bike

Greiz (ots) - Am späten Freitagabend, gegen 20:20 Uhr wurde eine 28-jähriger Mann in der Reichenbacher Str. in Greiz kontrolliert. Bei der Kontrolle der Person wurde eine Konsumeinheit der harten Droge Crystal Meth aufgefunden. Das illegale Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen des BtmG wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

