LPI-EF: Schule heimgesucht

Landkreis Sömmerda (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag gegen 13:45 Uhr in Weißensee. Eine 49-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Günstedter Straße in Richtung Stadtzentrum. In einer Linkskurve stürzte sie aus bisher unbekannten Gründen. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die Polizei sucht ...

