Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrollen in Wenigensömmern

Wenigensömmern (ots)

Am Freitag den 21.10.2022 und am Samstag den 22.10.2022 führten Beamte der PI Sömmerda eine Geschwindigkeitskontrolle in Wenigensömmern durch.

Am Freitag konnten bei erlaubten 30 km/h lediglich zwei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 16 km/h fuhr ein 35 Jahre alter Mann mit seinem PKW Audi in die Messstelle. Neben der Geschwindigkeitsüberschreitung konnte der Fahrzeugführer seinen Fahrzeugschein nicht vorweisen. Dem Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro.

Am Samstag konnten drei Geschwindigkeitsverstöße bei erlaubten 30 km/h festgestellt werden. Mit einer Geschwindigkeit von gemessenen 51 km/h befuhr ein 55 Jahre alter Mann die Leubinger Straße in Richtung Sömmerda mit seinem PKW Hyundai, an welchem ein Anhänger angebracht war. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen konnte außerdem ein Radfahrer festgestellt werden, welcher während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Ihn erwartet ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro. (MK)

