Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hausfriedensbruch auf Schulgelände

Erfurt (ots)

Am frühen Samstagmorgen waren Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Süd zu einer Schule am Erfurter Buchenberg gerufen worden. Hier hatten Anwohner mitgeteilt, dass etwa acht Jugendliche in die Schule eingestiegen wären.

Im Zuge des Polizeieinsatzes wurden sechs Jugendliche/Heranwachsende im Alter von 15 bis 20 Jahren festgestellt, welche sich widerrechtlich auf dem Schulgelände aufgehalten hatten. Mit Erschrecken mussten die Beamten bei der Anzeigenaufnahme darüber hinaus feststellen, dass die Hausfriedensbrecher zum Teil in Besitz kleiner Mengen harter Betäubungsmittel und in Besitz verbotener Waffen (Springmesser) waren.

Die Minderjährigen wurden an ihrer Erziehungsberechtigten übergeben und es wurden Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz aufgenommen. (StSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell