Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Impulsive Verkehrserziehung

Erfurt (ots)

Am Abend des 22.10.2022 verlor ein 38jähriger Ilmenauer nicht nur seine Fasson, sondern auch seinen Führerschein.

Zuvor kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem 60jährigen Pkw- Fahrer. Beide befuhren hintereinander eine südliche Ausfallstraße und mussten aufgrund einer "rot" zeigenden Ampel halten. Der 60jährige Opel-Fahrer stand nun hinter dem 38jährigen Seat-Fahrer. Als der Ältere den Blinker nach rechts setzte, betätigte er versehentlich auch die Lichthupe. Hierdurch provoziert hielt der Seat-Fahrer und setzte dem mittlerweile abgebogenen Pkw nach, überholte diesen und bremste ihn dermaßen schlagartig aus, dass es zu einem Auffahrunfall kam. Der Schaden am Opel wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt. Die Kollision war so erheblich, dass in dem Fahrzeug die Frontairbags ausgelöst wurden. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Der Heckschaden des Seats wird auf ca. 1.500,-EUR geschätzt. Dessen Fahrer gab an, zuvor bereits durch den Opel-Fahrer bedrängt worden zu sein, weshalb er diesen nunmehr zur Rede stellen wollte.

Da der Seat-Fahrer mit seinem Fahrmanöver den Straftatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verwirklichte, wurde vor Ort seine Fahrerlaubnis beschlagnahmt und er beanzeigt. Auch der Opel Fahrer wurde aufgrund der Aussage seines Oppenten mit einem Ermittlungsverfahren bedient. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell