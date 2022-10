Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Am Freitagabend kam es im Erfurter Norden zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Nach dem Genuss von Bier fuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer auf ein Fahrzeug auf, welches an einer "Rot" zeigenden Lichtzeichenanlage wartete. Hierbei wurde der Beifahrer des wartenden Fahrzeuges leicht verletzt, außerdem entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Weil der Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 0,62 Promille aufwies, muss er sich nun im Rahmen eines Stafverfahrens verantworten. (VG)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell