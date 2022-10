LPI-EF: Es war doch keine Zigarette

Erfurt (ots) - Ein Einbrecher versuchte am Donnerstag vergebens, im Erfurter Stadtteil Johannesplatz in mehrere Wohnungen einzubrechen. Der Täter verschaffte sich auf unbekannte Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus. Dort hebelte er an mehreren Wohnungstüren, ohne sie jedoch öffnen zu können. Noch bevor die verständigen Polizeibeamten eintrafen, entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Beamten ...

