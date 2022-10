LPI-EF: Fahren unter Einfluss von Alkohol

Erfurt (ots) - Am Donnerstag wurden der Polizei zwei beschädigte Autos im Erfurter Norden gemeldet. In der Hans-Sailer-Straße traf es einen seit Dienstag geparkten BMW Mini. Hier beschädigten die Täter die Heckscheibe des Fahrzeugs und verursachten so etwa 100 Euro Sachschaden. In der Talliner Straße machte sich ein 23-Jähriger in den Abendstunden an einem Opel-Transporter zu schaffen. Der Mann warf eine Bierdose an das Auto und verursachte so auf der Beifahrerseite ...

mehr