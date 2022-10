Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Eine 17-Jährige wurde am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall Am Schwemmbach schwer verletzt. Die Jugendliche überquerte die Gleise an der Haltestelle, als sie hierbei von der herannahenden Straßenbahn erfasst wurde. Der 53-jährige Straßenbahnfahrer konnte trotz eingeleiteter Notbremsung und der Abgabe von Warnsignalen den Unfall nicht verhindern. Die 17-Jährige wurde schwer verletzt in die Klinik gebracht. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. (CD)

