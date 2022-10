Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Telefontrickbetrug

Erfurt (ots)

Am 11.08.2022 kam es in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr im Erfurter Ortsteil Marbach zu einem Telefontrickbetrug. Dabei verlor ein Ehepaar Münzen und Schmuck im Wert von über 30.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, welche am 11.08.2022 in den Nachmittags- oder Abendstunden im Bereich Marbach oder der Universität Erfurt ein Auto neueren Baujahrs mit polnischem Kennzeichen gesehen haben. Das Fahrzeug soll über einen längeren Zeitraum gewartet oder öfters hin und her gefahren sein. In dem Auto sollen sich ein oder zwei Männer befunden haben. Hinweise sind unter Nennung der Vorgangsnummer 0197357 an die Kripo Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602) zu richten. (DS)

