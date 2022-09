Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Landkreis Sömmerda/Erfurt (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Montag und Dienstag erwischten Polizeibeamte im Landkreis Sömmerda und in Erfurt zwei Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol unterwegs waren. Montagnachmittag gegen 15:10 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung in Schwerstedt einen 35-jährigen Skoda-Fahrer. Bei ihm reagierte ein Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Rauschgift. Zudem war er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zu allem Überfluss beleidigte der Mann die Polizisten während der Maßnahme, so dass er sich neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auch wegen Beleidigung strafrechtlich verantworten muss. Im Bereich des Erfurter Angers kontrollierten Polizisten Dienstagmorgen kurz nach 03:00 Uhr einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer, welcher mit über zwei Promille Atemalkohol unterwegs war. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (DS)

