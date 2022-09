LPI-EF: Versammlungslage montags in Erfurt

Sömmerda (ots) - Einbrecher nutzten am Wochenende in Sömmerda ein Baugerüst, um in eine Arztpraxis einzubrechen. Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen kletterten die Täter über das Gerüst in das erste Obergeschoss des Hauses und schlugen eine Scheibe ein. Anschließend durchsuchten und durchwühlten sie sämtliche Büroräume der Praxis. Dabei richteten sie etwa 2.000 Euro Sachschaden an. Die Täter erbeuteten u. ...

mehr