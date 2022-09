LPI-EF: Einbruch in einen Bus mit anschließender Verwüstung - Erfurt, 17.09.2022

Erfurt (ots) - Am Samstagmorgen (17.09.2022) meldete die Rettungsleitstelle mehrere verletzte sowie tote Tauben in der Lucas-Cranach-Straße in Sömmerda. Diese verfingen sich in einem Netz, welches an einem Balkon angebracht war. Zusammen mit der Taubenschutzbeauftragten wurden die noch lebenden Tiere gerettet. (TS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: ...

