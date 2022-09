LPI-EF: Taubenretter

Erfurt (ots) - Am 16.09.2022 wurde in Sömmerda am Unterwege ca. 50 Liter Altöl in einem Regenüberlaufbecken festgestellt. Dies wurde durch Unbekannte unerlaubt eingebracht. Eine Spezialfirma wurde zum Abpumpen angefordert. Die Ermittlungen dauern an. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Sömmerda entgegen. (TS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

mehr