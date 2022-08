POL-MFR: (1066) Einbruch in Frauenaurach - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Bereits am 27.08.2022 stellten Zeugen ein neu angebrachtes Graffiti im Bereich des Frankenschnellwegs fest. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte brachten in einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum Graffiti auf einer Betonschutzwand am Frankenschnellweg an. Die Örtlichkeit befindet sich zwischen den Anschlussstellen Westring und Stadtgrenze in Fahrtrichtung Fürth. Die ...

mehr