POL-MFR: (1063) Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen

Schwabach (ots) - Bislang Unbekannte brachen innerhalb der vergangenen vier Wochen (29.07.2022 bis 29.08.2022) in eine Schule in Schwabach ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Im genannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte auf bislang ungeklärte Weise Zugang zum Adam-Kraft-Gymnasium in der Bismarckstraße. Sie entwendeten EDV-Hardware im Wert von mehreren hundert Euro. In der Zeit zwischen Montagnachmittag ...

mehr