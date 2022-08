Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1064) Einbruch in Kindergarten - Zeugenaufruf

Höchstadt a.d.Aisch (ots)

In der Zeit zwischen 21.08.2022 und 28.08.2022 brachen Unbekannte in einen Kindergarten in Röttenbach (Lkr. Höchstadt a.d.Aisch) ein. Die Erlanger Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im genannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Kindergarten im Wallweg. In dem Gebäude brachen sie diverse Schränke und einen Tresor auf, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Zwischen Montagabend (29.08.2022) und Dienstagmittag (30.08.2022) brachen ebenfalls Unbekannte zudem in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Röttenbach ein. Auch hier erbeuteten die unbekannten Täter Bargeld.

Die Erlanger Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Lisa Hierl

