Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pedelec gestohlen

Erfurt (ots)

Auf ein buntes Pedelec der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid 140, hatten es Diebe in Erfurt abgesehen. Der 36-jährige Eigentümer des Fahrrads hatte es in einem verschlossenen Fahrradkeller in der Berliner Straße abgestellt und zusätzlich mit einem Bügelschloss gesichert. Diebe hielt das allerdings nicht davon ab, das hochwertige Pedelec im Wert von mehr als 6.000 Euro zu stehlen. Wie die Täter in den Keller gelangen konnten und wann sich Tat genau ereignete ist noch unklar. Der Eigentümer stellte den Diebstahl Samstagnachmittag fest. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell