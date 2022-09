Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Filmaufnahmen mit Folgen

Sömmerda (ots)

Auf dem Weg zu einer Hochzeitsgesellschaft überflog eine Drohne mit eingeschalteter Kamera unberechtigter Weise am 02.09.2022 gegen 17:35Uhr ein Wohngebiet in der Ortslage Weißensee. Der männliche Pilot verfügte zwar über einen Drohnenführerschein, missachtete aber die Luftverkehrs-Ordnung, in welcher ein Überflug von Wohngrundstücken mit Kamera verboten ist. Betroffene Anwohner meldeten dies der Polizei. Dem Piloten erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. chbe

