LPI-EF: Berauscht eingeparkt

Landkreis Sömmerda (ots) - Unbekannte Einbrecher hatten es auf eine Garage in Straußfurt abgesehen. Wie der Polizei am Montag durch den Geschädigten mitgeteilt wurde, schnitten die Täter das Schloss der Garage auf. Anschließend entwendeten sie Motorradzubehör im Wert von über 250 Euro. Dabei verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von ungefähr 100 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

