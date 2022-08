Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ampelanlage bei Verkehrsunfall beschädigt

Erfurt (ots)

Montagmorgen ereignete sich im Bereich der Anschlussstelle Erfurt-West ein Verkehrsunfall, bei dem die Ampelanlage beschädigt wurde. Ein 29-jähriger Ford-Fahrer kam aus Richtung Erfurt und beabsichtige, an der Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Frankfurt zu fahren. Vermutlich ausgelöst durch einen technischen Defekt blockierten die Bremsen des Ford, so dass der 29-Jährige weiter geradeaus fuhr und mit der Ampel kollidierte. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht, benötigte allerdings keine medizinische Versorgung. An seinem Auto und der Ampelanlage entstand ein Sachschaden von ungefähr 9.000 Euro. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell