Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Zwanziger

Erfurt (ots)

Bereits Anfang August kam es zu einem Betrug durch Inverkehrbringen von Falschgeld in einem Erfurter Geschäft. Der Inhaber bemerkte bei der Einzahlung der Tageseinnahmen bei seiner Bank, dass ihm ein gefälschter Zwanzig Euro Schein untergeschoben wurde. Auch in einem Fleischereigeschäft in der Erfurter Innenstadt tauchte kurz vor dem Wochenende ein augenscheinlich gefälschter Zwanziger auf. Dieser wies zwar sämtliche Echtheitsmerkmale auf, entsprach jedoch nicht der tatsächlichen Größe eines vergleichbaren Geldscheins. In beiden Fällen wurden die Blüten sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell