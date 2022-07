LPI-EF: Bundesstraße voll gesperrt

Sömmerda (ots) - Die Mitarbeiterin eines Supermarktes in Sömmerda stellte am Mittwochnachmittag fest, dass ein Dieb versucht hatte, in das Geschäft einzubrechen. Am Notausgang hatte der Täter einen Bewegungsmelder abgerissen und die Tür beschädigt. Diese hielt dem Einbrecher allerdings stand, sodass ein Eindringen in den Laden nicht gelang. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: ...

