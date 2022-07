LPI-EF: Kontrolle verloren

Erfurt (ots) - Einer 59-jährigen Frau aus Erfurt wurde in der Nacht zu Montag das Auto gestohlen. Sie hatte ihren blauen Peugeot am Abend ordnungsgemäß in der Nordstraße geparkt. Am nächsten Morgen fehlte von dem 20 Jahre alten Auto jede Spur. Eine Suche nach dem Wagen blieb erfolglos. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls auf und leitete die Fahndung nach dem Peugeot ein. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle ...

