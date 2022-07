LPI-EF: Schneller als die Polizei erlaubt

Erfurt (ots) - Eine 70-jährige Frau wurde in Erfurt Opfer eines Wohnungseinbruchsdiebstahls. Wie sie der Polizei am Montag mitteilte, hebelten unbekannte Täter ihre Balkontür auf und verschafften sich Zutritt zu der Erdgeschosswohnung. Dort durchwühlten sie Schränke und entwendeten aus dem Wohnzimmer Schmuck und einen Laptop im Wert von 1.200 Euro. An der Balkontür hinterließen die Einbrecher einen Schaden von ungefähr 300 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm ...

