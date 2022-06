Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verletzte bei Straßenbahnunfall

Erfurt (ots)

Am Mittwoch ereignete sich in der Krämpfervorstadt ein Straßenbahnunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine Tram der Linie 4 befuhr gegen 11:20 Uhr die Leipziger Straße stadteinwärts. Parallel zur Straßenbahn fuhr ein unbekanntes, weißes Auto. Dieses bog auf Höhe der Tiroler Straße vor der Tram verbotener Weise nach links ab, kreuzte die Straßenbahnschienen und wendete. Der 50-jährige Straßenbahnfahrer musste eine Vollbremsung einleiten. Dabei stürzten zwei 78 und 81 Jahre alte Fahrgäste in der Bahn und verletzten sich. Der weiße PKW entfernte sich anschließend und setzte seine Fahrt in Richtung Ringelberg fort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem weißen Auto machen können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0156369 beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

